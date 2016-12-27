Отстраненные лыжники Легков и Белов оспорят дисквалификацию

Отстраненные от соревнований российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них предварительную дисквалификацию до начала «Тур де Ски». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление спортсменов.

«Интересы Легкова и Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта гонки "Тур де Ски" официально потребует отмену предварительной дисквалификации», — говорится в заявлении.

Как отмечает «Р-Спорт», лыжники настаивают на своей невиновности: «Легков и Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб».

Ранее 27 декабря появилась информация, что российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, они пропустят гонку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

23 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян-участников ОИ-2014 года. Все они подозреваются в манипуляциях с допинг-пробами.