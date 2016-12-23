Международная федерация лыжного спорта отстранила шесть россиян от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований шесть россиян. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 23 декабря.

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«Шесть атлетов, в отношении которых были открыты дисциплинарные дела Международным олимпийским комитетом, временно отстранены от соревнований с 22 декабря 2016 года в соответствии с антидопинговыми правилами», — говорится в заявлении.

Имена спортсменов не сообщаются. При этом отмечается, что все они выступают в лыжных гонках.

Ранее в пятницу, 23 декабря, МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими допинг-пробами.