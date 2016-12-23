МОК заподозрил 28 россиян в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

В релизе уточняется, что атлеты подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами. Имена спортсменов не называются.

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«Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов его отчета путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх — 2014 в Сочи и Играх в Лондоне-2012, а также зимней Олимпиады — 2010 в Ванкувере», — заявил глава МОК Томас Бах.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была представлена 9 декабря. В нем сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.