Мутко заявил о желании СБР получить компенсацию за отмену этапа КМ

Союз биатлонистов России (СБР) постарается получить компенсацию у Международного союза биатлонистов (IBU) за отказ от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом «Р-Спорт» рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

«Сегодня, насколько я знаю, президент СБР Александр Кравцов улетел. Он пообщается с IBU по поводу компенсации за отмену этапа», — заявил Мутко.

Вице-премьер также подчеркнул, что речь идет именно об отмене соревнований, а не об отказе от их проведения.

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«СБР мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать. Задайте вопрос СБР. Они же участники процесса», — добавил Мутко.

В четверг, 22 декабря, в СБР заявили об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, так как «соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков».

В тот же день IBU объявил о проведении расследование в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований.