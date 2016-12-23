Мутко заявил о желании СБР получить компенсацию за отмену этапа КМ

Союз биатлонистов России (СБР) постарается получить компенсацию у Международного союза биатлонистов (IBU) за отказ от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом «Р-Спорт» рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.
«Сегодня, насколько я знаю, президент СБР Александр Кравцов улетел. Он пообщается с IBU по поводу компенсации за отмену этапа», — заявил Мутко.
Вице-премьер также подчеркнул, что речь идет именно об отмене соревнований, а не об отказе от их проведения.
«СБР мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать. Задайте вопрос СБР. Они же участники процесса», — добавил Мутко.
В четверг, 22 декабря, в СБР заявили об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, так как «соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков».
В тот же день IBU объявил о проведении расследование в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований.