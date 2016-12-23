Союз биатлонистов России назвал причины отказа от проведения этапа Кубка мира

В Союзе биатлонистов России (СБР) назвали причины отказа от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Заявление опубликовано на сайте организации.

«В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что СБР ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона: «Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года. СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещенные препараты».

22 декабря стало известно, что СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юниорского чемпионата мира в Острове. Международный союз биатлонистов (IBU) проведет расследование в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований.

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко счел решение IBU взвешенным.