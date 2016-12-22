Александр Тихонов назвал решивших бойкотировать этап КМ в Тюмени больными людьми

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов раскритиковал спортивных чиновников стран, решивших бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Решения о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций — это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы», — заявил Тихонов.

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В среду, 21 декабря, о бойкоте соревнований в Тюмени заявили сборные Чехии, Норвегии и Великобритании.

В четверг, 22 декабря, в Мюнхене на заседании исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) будет решен вопрос о санкциях в отношении России после получения от WADA списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга.