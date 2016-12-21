Британские биатлонисты присоединились к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Сборная Великобритании объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом заявил генеральный секретарь британского союза биатлонистов Марк Гудсон. Его слова приводит Faster Skier.

«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», — заявил Гудсон.

Ранее в среду аналогичное решение приняла сборная Чехии в связи с допинговыми скандалами в российском спорте, и биатлоне в частности.

15 декабря появилась информация, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал IBU наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в свою очередь, вступился за россиян.

Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.