Сборная Чехии решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Сборная Чехии по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза. Его слова приводит Zurnal24.

«Я не думаю, что этап в Тюмени состоится. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились», — сказал Хамза.

Отмечается, что чешская команда приняла такое решение из-за допинговых скандалов в российском спорте, и биатлоне в частности. 15 декабря появилась информация, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал IBU наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в свою очередь, вступился за россиян.

Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.