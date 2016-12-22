Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял в отношении России взвешенное решение, заявил вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Его слова приводит ТАСС.

«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство — невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир», — сказал Мутко.

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По его словам, главное в этой ситуации то, что российские биатлонисты продолжат выступать на этапах Кубка мира. «У нас молодая команда, обновленная генерация спортсменов. И Союз биатлонистов России (СБР), и антидопинговые службы проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям, огульные обвинения, коллективная ответственность должны уйти в прошлое», — добавил Мутко.

Ранее 22 декабря IBU принял решение провести расследование в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований. СБР в свою очередь отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года.