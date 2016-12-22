Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте IBU.

Также СБР отказался от юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Новые места проведения соревнований будут определены позднее.

В пресс-релизе IBU отмечается, что в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) по руководством Ричарда Макларена, будет проведено расследование. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований.

Ранее 22 декабря норвежские биатлонисты присоединились к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. 21 декабря за бойкот высказались спортсмены из Чехии и Великобритании.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года.