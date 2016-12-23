Симон Фуркад возмутился переносом этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени

Перенос этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени — наказание болельщиков, а не настоящих виновников. Об этом в Twitter написал французский биатлонист Симон Фуркад — чемпион мира в эстафете и старший брат двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

«Что за санкции? Я хочу, чтобы были наказаны люди, признанные виновными в употреблении допинга. Если нет доказательств — давайте продолжать, как это было раньше. А если есть доказательства, давайте принимать реальные санкции. Но не надо было поднимать так много шума из ничего в последние недели», — написал Фуркад.

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В четверг, 22 декабря, в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе от проведения соревнований в Тюмени, так как «соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков».

В тот же день стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) проведет расследование в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Против двух биатлонистов — участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований.