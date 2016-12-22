Легкоатлетка Кучина попросила IAAF об индивидуальном допуске

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Не знаю, успеет ли IAAF рассмотреть ее до праздников, все-таки в международной федерации последний рабочий день перед Рождеством и Новым годом в пятницу, 23 декабря. Настраиваю себя, что ответ может прийти лишь после 3 января. В целом мне волнительно», — заявила Кучина.

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В среду, 21 декабря, IAAF выдала индивидуальные разрешения на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменок прыгунье в длину Дарье Клишиной и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунье Юлии Степановой.

На данный момент Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА) бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.