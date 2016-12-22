СМИ допустили отстранение сборной России по лыжным гонкам от ЧМ-2017

Сборная России по лыжным гонкам может быть в полном составе отстранена от участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти. Об этом сообщает шведское издание Sydsvenskan.

По информации журналистов, фамилии лидеров российской команды Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Предъявленных доказательств хватит Международной федерации лыжного спорта (FIS), чтобы наложить санкции на всех россиян.

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В четверг, 22 декабря, в Мюнхене на заседании исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) будет решен вопрос о санкциях в отношении России после получения от WADA списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга.

Вторая часть доклада Макларена была представлена 9 декабря. В нем сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.

