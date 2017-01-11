Определена процедура допуска российских спортсменов до ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии россиян в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, основываясь на итогах расследования двух комиссий организации. Об этом в среду, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам шанс быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции», — заявили в комитете.

Одна из комиссий под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию фактов употребления допинга российскими спортсменами. Вторая во главе с Денисом Освальдом проверяет данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее 11 января в МОК сообщили, что право принимать решение по проведению текущих или запланированных соревнований в России остается за соответствующими международными спортивными федерациями. 10 января Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.