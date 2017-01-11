Минспорт прокомментировал призывы отстранить россиян от соревнований

Министерство спорта России выразило готовность обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но отказалось обращать внимание на выпады Национальных антидопинговых организаций (NADO). Об этом в среду, 11 января, сообщил министр спорта России Павел Колобков, передает «Р-Спорт».

«NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. «Ленты.ру») или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране?» — заявил Колобков.

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По словам министра, подобное «явно выходит за рамки деятельности» организаций. «Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься», — добавил он.

Ранее 11 января вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал лживыми заявления о государственной программе поддержки допинга в стране. Он отметил, что российский спорт — один из чистейших в мире.

10 января NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров. Подобная реакция связана с результатами расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.