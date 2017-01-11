В МОК прокомментировали возможное лишение России права принимать соревнования

Право принимать решение по проведению текущих или запланированных соревнований в России остается за соответствующими международными спортивными федерациями. Об этом сообщил глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро, его слова приводит «Р-Спорт» в среду, 11 января.

«Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с WADA (Всемирным антидопинговым агентством)», — заявил Моро.

Ранее 11 января Министерство спорта России выразило готовность обсуждать вопросы антидопинговой политики с МОК и WADA, но отказалось обращать внимание на выпады Национальных антидопинговых организаций (NADO). 10 января NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.

После второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, представленной 9 декабря, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований: Челябинск — финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.