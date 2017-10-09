МОК перепроверил все 254 допинг-пробы россиян с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) повторно проверил все 254 пробы мочи, взятые у российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

«Эти меры согласуются с философией по защите "чистых" спортсменов, изложенные в олимпийской программе 2020 года и стратегической дорожной карте МОК для будущего олимпийского движения», — отметили в комитете. Об итогах перепроверки проб не сообщается.

МОК ведет собственное расследование на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Созданы две комиссии, одна из которых (под руководством швейцарца Дениса Освальда) исследует допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи, а другая (под руководством швейцарца Самуэля Шмидта) изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

В июле 2016-го были перепроверены первые 63 пробы, и все дали отрицательный результат.