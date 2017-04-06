Пойманный на допинге российский борец Бароев дисквалифицирован на два года

Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Бароев отстранен от любой деятельности, связанной с борьбой. Его результаты в период с августа 2008-го по август 2010-го аннулированы. 34-летний борец завершил профессиональную спортивную карьеру.

Ранее 6 апреля UWW аннулировал результаты узбекского борца вольного стиля Артура Таймазова, выигравшего золото ОИ-2008. Его золотая медаль перейдет к россиянину Бахтияру Ахмедову.

В ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Бароева серебра Олимпийских игр 2008 года в Пекине после перепроверки допинг-проб. В его крови был обнаружен анаболический стероид туринабол. Россиянин не стал оспаривать решение МОК.