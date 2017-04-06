Российский борец Ахмедов получит золото ОИ-2008 вместо чемпиона-допингиста

Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине после аннулирования результатов узбекского спортсмена Артура Таймазова. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Таймазова из-за обнаруженного в его допинг-пробе запрещенного вещества туринабола. Его обязали вернуть медаль и прочую олимпийскую атрибутику. В связи с этим UWW назвал Ахмедова новым олимпийским чемпионом Игр в Пекине в весовой категории до 120 килограммов.

Серебро достанется словаку Давиду Мусульбесу, бронза — кубинцу Диснею Родригесу Валере.