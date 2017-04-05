МОК лишил российскую тяжелоатлетку серебряной медали Олимпийских игр-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали летних Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Причиной послужило найденное в допинг-пробе спортсменки запрещенное вещество туринабол. На Играх в Лондоне Царукаева заняла второе место в весовой категории до 63 килограммов.

Также МОК лишил его серебряной медали Игр-2008 украинского борца Василия Федоришина, в его допинг-пробе был обнаружен туринабол. Международный олимпийский комитет обязал спортсменов вернуть награды.

1 марта МОК лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы ОИ-2008 из-за допинга.

Международный олимпийский комитет дважды перепроверял допинг-пробы с Олимпиад в Пекине и Лондоне. По итогам исследования 1243 проб 98 из них оказались положительными. Сборную России лишили 13 медалей ОИ-2008 и пяти наград ОИ-2012.