МОК лишил украинскую пятиборку бронзы ОИ-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В допинг-пробе, взятой у спортсменки на Играх в Пекине, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. МОК принял решение аннулировать результат Терещук и лишить ее бронзовой медали. Украинку обязали в ближайшее время вернуть награду.

Таким образом, бронзовая медаль Олимпийских игр перейдет к белорусской спортсменке Анастасии Самусевич, показавшей в Пекине четвертый результат.

25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине.