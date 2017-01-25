Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте МОК.

Это произошло после перепроверки допинг-проб. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. Помимо медалей Пекина в ее активе золото и бронза в прыжках в длину и в тройном прыжке соответственно на ОИ-2004 , а также серебро Игр-2000 в тройном прыжке. Лебедева — неоднократный призер первенств мира.

Cпортсменка завершила карьеру в 2013 году.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными.