Легкоатлетка Лебедева прокомментировала решение МОК лишить ее медалей ОИ

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, лишенная двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине, прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова в среду, 25 января, приводит Федеральное агентство новостей.

«Всегда старалась щепетильно к таким темам относиться: что куплю — сто раз перепроверю. И все мои перепроверенные пробы вплоть до 2013 года, когда я уже закончила карьеру, ничего не выявили. Не исключен человеческий фактор, какая-то глупая ошибка… Но как и почему? Мне нужно время, чтобы разобраться», — заявила Лебедева.

Она отметила, что всегда была внимательна к подобным вещам. «Если открыла бутылку с водой и где-то оставила на время, то потом ее уже никогда не брала. В Пекине я сдавала три пробы, после медали была еще процедура сдачи на пробу "Б". Но тогда еще нельзя было открывать и закрывать баночки, нельзя было даже посмотреть, были ли там царапины, как они говорят», — добавила спортсменка.

В мае Лебедева в интервью Национальной службе новостей (НСН) высказывала мнение, что англоязычные страны стремятся взять МОК под контроль.

Ранее 25 января МОК лишил россиянку двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине. Лебедева стала второй в прыжках в длину и в тройном прыжке. В результате перепроверки в ее пробе был обнаружен анаболический стероид туринабол.