Назван единственный вернувший олимпийскую медаль российский легкоатлет

Единственным российским легкоатлетом, вернувшим олимпийскую медаль по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) по результатам перепроверки допинг-проб, является бегун Антон Кокорин. Об этом рассказала антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Кокорин в составе российской команды стал обладателем бронзовой награды в эстафете 4 по 400 метров на Олимпийских играх 2008 года, однако позднее МОК лишил спортсменов медали по результатам перепроверки допинг-пробы Дениса Алексеева.

«Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал», — рассказала Иконникова.

31 января руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными. Сборная России на данный момент была лишена 13 медалей Игр 2008 года и пяти наград Олимпиады 2012 года.

