Российская штангистка завоевала золото на чемпионате Европы

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала золото на чемпионате Европы в хорватском Сплите. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух упражнений 25-летняя россиянка, выступающая в весовой категории до 69 килограммов, подняла 243 килограмма (112 в рывке и 131 в толчке). Второе место заняла украинка Мария Хлян (225), третье — Анастасия Михайленко (225) из Белоруссии.

Это золото стало вторым для сборной России на чемпионате Европы. В понедельник первое место заняла Анастасия Хлесткина, выступающая в весовой категории до 58 килограммов.

26 января белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали на четыре года за попытку подмены допинг-пробы.