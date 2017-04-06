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Российская штангистка завоевала золото на чемпионате Европы

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Анастасия Романова
Анастасия Романова

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала золото на чемпионате Европы в хорватском Сплите. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух упражнений 25-летняя россиянка, выступающая в весовой категории до 69 килограммов, подняла 243 килограмма (112 в рывке и 131 в толчке). Второе место заняла украинка Мария Хлян (225), третье — Анастасия Михайленко (225) из Белоруссии.

Это золото стало вторым для сборной России на чемпионате Европы. В понедельник первое место заняла Анастасия Хлесткина, выступающая в весовой категории до 58 килограммов.

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