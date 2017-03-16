Почетный президент ОКР рассказал о признании Маклареном ошибок в докладе

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов рассказал об общении с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и его ошибках в докладе о допинге. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 16 марта, передает «Интерфакс».

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Смирнов напомнил, что провел с канадским юристом «продолжительную трехчасовую встречу по его инициативе». «Она была в Цюрихе, где он признался, что снимает обвинения в создании государственной системы поощрения допинга в российском спорте. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», — заявил почетный президент ОКР.

Доклад Макларена публиковался частями с июля по декабрь 2016 года. В основном речь в нем шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими легкоатлетами, тяжелоатлетами, представителями других летних и зимних видов спорта.