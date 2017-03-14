В WADA отказались запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы. Об этом заявил президент организации Крейг Риди. Его слова приводит ТАСС.

«У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для россиян стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства», — сказал Риди.

Глава WADA также признал, что система терапевтических исключений нуждается в реформировании. «Может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому, мне кажется, ее нужно сделать более жесткой, подключить больше независимых медицинских экспертов», — сказал он.

Летом 2016 года норвежский лыжник Мартин Сундбю был уличен в превышении допустимого уровня сальбутамола — средства от астмы. WADA дисквалифицировало спортсмена на два месяца. Тогда же сообщалось, что многие лидеры сборной Норвегии применяют препараты от астмы, в основе которых сальбутамол.

После случая со Сундбю некоторые страны обратились в WADA с просьбой разобраться с норвежскими астматиками. В частности, ужесточить правила употребления спортсменами препаратов от астмы потребовали в Национальном олимпийском комитете Швеции. В антидопинговом агентстве частично пошли навстречу и в сентябре ужесточили правила использования сальбутамола. С 1 января 2017 года спортсмены могут применять вещество, но только три дозы за пять часов до старта.