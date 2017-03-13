В WADA отметили важность ухода Мутко с поста министра спорта России

Директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал об успехах России в борьбе с применением запрещенных препаратов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Р-Спорт».

«Если говорить подробно о прогрессе, который мы наблюдаем в России, то нужно сказать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) активно работает с нами. Важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова более не работают в министерстве», — заявил Ниггли.

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Мутко покинул пост министра спорта России в октябре прошлого года в связи с назначением вице-премьером страны. Тогда же был уволен его заместитель Юрий Нагорных. Советник Мутко Желанова ушла из организации в ноябре.

За год до этого РУСАДА была признана несоответствующей кодексу WADA и исключена из его состава. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была на неопределенный срок исключена из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).