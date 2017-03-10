МПК отверг предложение допустить российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018

Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) отвергло предложение допустить российских спортсменов к отбору на Паралимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы Олег Смолин, его слова приводит «Р-Спорт».

«Ключевые вопросы состояли в следующем: либо допустить российских спортсменов к отбору, за исключением тех, кто попал в доклад Макларена, либо пойти по линии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации под нейтральным флагом. Оба предложения были отвергнуты», — сказал Смолин.

В конце января член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал российских паралимпийцев судиться с МПК после запрета участвовать в отборе к Играм-2018 в Пхенчхане. Он счел эту меру достаточно эффективной.

30 января исполком МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года. В августе МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Подобное решение было вынесено на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.