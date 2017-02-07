СМИ узнали о недопуске российских паралимпийцев на ЧМ по легкой атлетике

Международный паралимпийский комитет (МПК) не намерен допускать россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, МПК намерен продлить отстранение российских паралимпийцев, также вслед за решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Мировое первенство пройдет в Лондоне с 14 по 17 июля.

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30 января стало известно, что исполком МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане. Несмотря на это, Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит готовить российских спортсменов к Паралимпиаде.

7 августа МПК отстранил всю сборную России от Игр 2016 года и исключил ПКР из состава организации. Решение было принято на основании данных, представленных независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, расследовавшей обвинения в организации допинговой системы в российском спорте.