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Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

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Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», — гласит заявление комитета.

Отмечается, что ПКР продолжит готовить российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на запрет IPC. «ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством», — добавили в ПКР.

В ноябре 2016 года МПК назвал критерии восстановления ПКР в составе организации. Документ состоит из 11 страниц и включает ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в закрытые российские города и отсутствие чиновников в руководстве ПКР.

7 августа МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Основанием для подобного решения послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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