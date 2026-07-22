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01:25, 22 июля 2026Бывший СССР

Новому главкому ВСУ припомнили побег из ЛНР в 2014 году

Новый главком ВСУ Драпатый в 2014 году сбежал из Изваринского котла в ЛНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны Украины / Telegram

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в 2014 году с трудом сбежал из Изваринского котла в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ситуацию припомнил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в 2014 году Драпатый стал одним из немногих украинских командиров, которым удалось выбраться из Изваринского котла. Также он командовал батальоном, боевая машина пехоты (БМП) которого протаранила людей в Мариуполе.

Позднее, в 2021 году, новоиспеченный главком ВСУ подвергся критике из-за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

В России новоиспеченный главком ВСУ объявлен в розыск.

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