Трамп захотел выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН

New York Post: Трамп захотел выдвинуть главу ФИФА Инфантино на пост генсека ООН

Американский лидер Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Post.

56-летний Инфантино сблизился с Трампом во время чемпионата мира по футболу, который прошел в этом году. Руководитель ФИФА активно добивался расположения президента США и включил его в программу североамериканского турнира, а в декабре даже вручил Трампу первую премию мира организации, уточняет издание.

Источник, близкий к Белому дому, пояснил изданию, что Трамп считает Инфантино человеком, который «пользуется уважением во всем мире», и признает его особый талант объединять людей.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан рассказал журналистам, что ООН хватит денег только до конца августа.