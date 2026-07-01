У ООН закончатся деньги к концу года

Без взносов США и Китая ООН столкнется с финансовым кризисом уже в сентябре

Помощник генерального секретаря ООН по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан рассказал журналистам, что ООН хватит денег только до конца августа. Об этом сообщили РИА Новости.

«У нас не останется денежных средств после августа. Деньги кончатся. Если США и Китай не уплатят взносы вовремя, мы столкнемся с кризисом в сентябре», — сказал Раманатан во время брифинга.

Помощник генсека подчеркнул, что тяжелое финансовое положение ООН сохранится даже если Вашингтон и Пекин внесут средства в бюджет организации вовремя. По его словам, есть вероятность закончить год без денег, то есть «едва выживая на сокращенном бюджете».

Ранее ООН призвала страны-члены объединения выполнять обязательства по оплате взносов. Комментируя слухи о вероятном банкротстве организации, пресс-секретарь генсека отметил, что на данный момент нет какой-либо жесткой даты для сценария «Судного дня».