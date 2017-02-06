IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте IAAF.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет IAAF принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА», — говорится в заявлении IAAF.

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В ассоциации признали наличие положительных шагов, предпринимаемых российской стороной. «После встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которая проделывает российская сторона», — отмечается в сообщении.

Глава рабочей группа IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен добавил, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года. «ВФЛА не будет восстановлена, пока в полном объеме не заработает Российской антидопинговое агентство (РУСАДА). Если все будет идти согласно плану, РУСАДА будет восстановлена в ноябре 2017 года. Что означает, что мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента», — заявил он.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.