В Госдуме задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом Белоруссии

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой начать консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Белоруссии на международных соревнованиях. Об этом во вторник, 31 января, сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Белоруссии, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом республики Беларусь до момента снятия запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — говорится в документе.

Лукашенко также возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

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В январе несколько российских легкоатлетов, включая чемпиона мира по бегу с барьерами Сергея Шубенкова, подали документы на выступление под нейтральным флагом.

13 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. При этом IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.