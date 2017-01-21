ОКР одобрил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что считает нормальным намерение некоторых отечественных легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Его слова в субботу, 21 января, приводит ТАСС.

«Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования», — отметил Жуков.

Он подчеркнул, что не понимает, почему Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не восстановлена в правах. «Они выполнили все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее этот процесс затягивается», — добавил Жуков.

18 января стало известно, что Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об этом же IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована, из-за чего российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.