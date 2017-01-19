Мутко обрадовался переходу Шубенкова под нейтральный флаг

Вице-премьер России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом. Его слова в четверг, 19 января, приводит «Спорт-Экспресс».

«Надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать. Шубенков — топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать — мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады», — сказал Мутко.

По словам чиновника, допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену никаких вопросов нет. «Патриотизм, не патриотизм — глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему. Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах — мы возражать не будем. Только поддержим их», — добавил вице-премьер.

18 января стало известно, что Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил опасение, что это может повлечь за собой цепную реакцию среди других спортсменов в стране.

В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом были выданы двум россиянкам: прыгунье в длину Дарье Клишиной и бегунье Юлии Степановой. Об этом же IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

На данный момент Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.