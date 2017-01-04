Бывший глава ВФЛА назвал унизительным выступление россиян под нейтральным флагом

Выступление российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом будет унизительным, считает бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Его слова в среду, 4 января, приводит «Р-Спорт».

«На мой взгляд, выступать под непонятным флагом — это унизительно. То смягчение критериев, о котором накануне заявила IAAF, связано с тем, что антидопинговая система в России восстанавливается. Но не знаю, как Россия отнесется к такому "подарку" — выступлению под нейтральным флагом. Как спортсмен и как тренер я не принял бы такого», — сказал Балахничев.

С точки зрения функционера, российские легкоатлеты не должны выступать, пока ВФЛА не будет восстановлена в правах. «У нас должна быть одна позиция. Пока я не услышал ее ни от Минспорта, ни от Олимпийского комитета России. Я не понимаю, почему принимаются такие решения, имеющие огромное значение для национальных интересов. А мы отдаем все на откуп спортсменам. А спортсмены разные есть. Есть Степанова, а есть Исинбаева», — добавил Балахничев.

Накануне IAAF опубликовала критерии для допуска российских легкоатлетов до соревнований в индивидуальном порядке под нейтральным флагом, но отказалась предоставить России информацию о спортсменах, фигурирующих в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорится о государственной поддержке допинга в России (спортивное руководство страны эти обвинения отвергает — прим. «Ленты.ру»).

13 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. На основании решения IAAF и Спортивного арбитражного суда на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина.