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Бывший глава ВФЛА назвал унизительным выступление россиян под нейтральным флагом

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Валентин Балахничев
Валентин Балахничев

Выступление российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом будет унизительным, считает бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Его слова в среду, 4 января, приводит «Р-Спорт».

«На мой взгляд, выступать под непонятным флагом — это унизительно. То смягчение критериев, о котором накануне заявила IAAF, связано с тем, что антидопинговая система в России восстанавливается. Но не знаю, как Россия отнесется к такому "подарку" — выступлению под нейтральным флагом. Как спортсмен и как тренер я не принял бы такого», — сказал Балахничев.

С точки зрения функционера, российские легкоатлеты не должны выступать, пока ВФЛА не будет восстановлена в правах. «У нас должна быть одна позиция. Пока я не услышал ее ни от Минспорта, ни от Олимпийского комитета России. Я не понимаю, почему принимаются такие решения, имеющие огромное значение для национальных интересов. А мы отдаем все на откуп спортсменам. А спортсмены разные есть. Есть Степанова, а есть Исинбаева», — добавил Балахничев.

Накануне IAAF опубликовала критерии для допуска российских легкоатлетов до соревнований в индивидуальном порядке под нейтральным флагом, но отказалась предоставить России информацию о спортсменах, фигурирующих в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорится о государственной поддержке допинга в России (спортивное руководство страны эти обвинения отвергает — прим. «Ленты.ру»).

13 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. На основании решения IAAF и Спортивного арбитражного суда на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина.

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