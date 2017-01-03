IAAF отказалась предоставить России информацию о фигурантах доклада Макларена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Мы запросили у IAAF информацию по этому поводу, но они не дали нам ответа. Они сказали, что пока это их внутреннее расследование. Поэтому мы на сегодня не имеем информации о фамилиях», — сказал Шляхтин.

По словам функционера, претендовать на участие в международных турнирах под эгидой IAAF, согласно новым правилам, могут около 50 российских легкоатлетов. «У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть реально в пуле около 50 человек сейчас», — сообщил Шляхтин.

Он назвал новые критерии IAAF для участия россиян в турнирах приземленными и выполнимыми. «Никаких новых принципов не было опубликовано по сравнению с прошлым разом. Но ранее был один нюанс — люди должны были тестироваться не на территории России, а сейчас этого критерия нет», — добавил глава ВФЛА.

21 декабря, IAAF выдала индивидуальные разрешения на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменок прыгунье в длину Дарье Клишиной и информатору WADA бегунье Юлии Степановой.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.