Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию. Слова выступающей под нейтральным флагом легкоатлетки приводит Associated Press.

«Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила "да". Но теперь я изменила свое мнение», — сказала Степанова.

Она отметила, что в стране «не хотят, чтобы я возвращалась». «Я думала, что отношение в России изменится, и они поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло», — добавила легкоатлетка.

Спортсменка также призналась, что не жалеет о предоставленной WADA информации о допинге в российском спорте. «Если бы у меня был шанс сделать это еще раз, я бы сделала. Многим спортсменам нравится то, что я сделала, они подходят ко мне и благодарят. Но некоторые другие ненавидят меня. Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России», — сказала Степанова.

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Спортсменка вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — главные действующие лица в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В декабре Степанову допустили до международных соревнований в качестве нейтральной спортсменки.