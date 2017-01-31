Депутат призвал российских паралимпийцев судиться

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал российских паралимпийцев защищать свои права в суде после того, как им было запрещено участвовать в отборе на Игры-2018 года в Пхенчхане. Слова Свищева во вторник, 31 января, приводит Национальная служба новостей (НСН).

«К счастью, уже есть опыт отдельных наших спортсменов, которые судились и восстановились в правах. Необходимо персонально и от федераций готовить иски и отстаивать права полномочия в международных судах. Если их не примет спортивный арбитражный суд, надо идти в обычные гражданские суды, потому что спортсмены имеют право на работу», — сказал Свищев.

Депутат также обвинил Паралимпийский комитет России (ПКР) в бездействии. «Мне удивительна позиция нашего комитета. Мне кажется, им надо в срочном порядке бросать все свои дела, выезжать в Европу и решать вопросы наших паралимпийцев. Почему это не сделано раньше, непонятно», — добавил Свищев, а также сообщил, что руководство ПКР было приглашено в Госдуму на 7 февраля, чтобы отчитаться о сложившейся ситуации.

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30 января исполком Международного паралимпийского комитета (МПК, IPC) запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане.

7 августа МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Основанием для подобного решения послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.