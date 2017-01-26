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Белорусского тяжелоатлета дисквалифицировали за попытку подмены допинг-пробы

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Станислав Чадович
Станислав Чадович

Белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали на четыре года за попытку подмены допинг-пробы. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Associated Press.

Решение было принято Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Отмечается, что Чадович подозревается в манипуляции с допинг-пробами — подмене мочи. Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 29 июля прошлого года.

Чадович, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, был включен в состав сборной Белоруссии на Игры в Рио, но в последний момент был заменен на другого спортсмена без объяснения причины. Белорусский спортсмен является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.

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