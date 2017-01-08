Глава UKAD высказался за отстранение сборной России от Олимпиады-2018

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью BBC в субботу, 7 января, комментируя данные второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. В отношении паралимпийской сборной России было принято правильное решение, добавил глава UKAD.

«Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать, — это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что уйдет много времени и усилий», — цитирует Кенворти «Чемпионат.com».