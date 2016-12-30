СМИ узнали об упоминании Сотниковой, Волосожар и Столбовой в докладе Макларена

Российские фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Это утверждает итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport в опубликованной 30 декабря статье.

По его сведениям, фамилия Сотниковой якобы фигурирует в списке спортсменов, чьи пробы могли быть вскрыты посторонними лицами или были подвергнуты таким попыткам. Вместе с тем, отмечает издание, фигуристки нет среди тех, чьи тесты на запрещенные препараты дали положительный результат.

Как пишет газета, если сведения подтвердятся, то это может привести к пересмотру итогов зимней Олимпиады-2014 в Сочи в фигурном катании. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее 30 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что ими были допущены нарушения во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В настоящее время ведется расследование.

23 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян-участников ОИ-2014 года. Все они подозреваются в манипуляциях с допинг-пробами.