Волочкова опровергла информацию о своей госпитализации

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем здоровье, а также опровергла сообщения о госпитализации. Передает РИА Новости.

«Какая госпитализация? Я только что была на мероприятии, где виделась с любимыми друзьями. Там было много журналистов, видимо, опять все перевернули», — отметила Волочкова.

Балерина рассказала, что просто ездила в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Приорова (ЦИТО) на плановый осмотр после перенесенной операции на ноге.

Во время осмотра врач обнаружил у Волочковой серьезную гематому и диагностировал надрыв мышцы из-за постоянных растяжек.

«Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену», — подчеркнула артистка.

Врачи порекомендовали Волочковой взять творческую паузу и на время отказаться от выступлений, чтобы не было серьезных осложнений. Снимки ноги были отправлены врачам в Германию и российским специалистам.

В четверг, 16 июля, Волочкова планирует ехать на терапию.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что следующее выступление запланировано на 24 июля, и призвала поклонников помолиться.

