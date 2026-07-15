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11:18, 15 июля 2026Культура

Анастасия Волочкова попала в больницу

Волочкова сообщила, что получила травму из-за нагрузки после операции на ноге
Андрей Шеньшаков

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что попала в больницу из-за чрезмерных нагрузок после операции на ноге. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка пояснила, что вернулась на сцену после хирургического вмешательства вопреки запретам врачей и дала 25 концертов. В результате у Волочковой диагностировали надрыв мышцы.

«Дикая гематома и воспаление. Я себя не берегу. Но я же все это делаю ради сцены и зрителей и моей радости», —поделилась Анастасия. Она добавила, что следующее выступление запланировано на 24 июля, и призвала поклонников помолиться.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.

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