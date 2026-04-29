Басков оплатил операцию Волочковой

Анастасия Волочкова заявила, что ее операцию в Германии оплатил Николай Басков

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Об этом артистка рассказала на премьере своего трека корреспонденту Super.ru.

По словам бывшей примы, она очень дорожит дружбой с Басковым, который таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Полная сумма курса в клинике обошлась ей в 30 тысяч евро.

«Это был подарок на день рождения. Коля так поступает неоднократно. И вам всем спасибо за поддержку», — заявила Волочкова.

Также Анастасия отметила, что сейчас чувствует себя лучше, хотя иногда еще испытывает дискомфорт в ноге.

Ранее Анастасия Волочкова высмеяла слухи о своем лечении в Германии. Новости о том, что бывшая артистка Большого театра уехала на лечение в Европу, возникли на фоне опубликованного ею снимка из клиники.