Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

Балерина Анастасия Волочкова высмеяла слухи о своем лечении в Германии

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что уехала на лечение в Германию. Интервью с ней появилось на портале StarHit.

Новости о том, что бывшая артистка Большого театра уехала на лечение в Европу, возникли на фоне опубликованного ею снимка из клиники.

«Все с ума сошли? У меня осталось несколько дней отдыха. Вы вообще в своем уме? Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу. На Мальдивы долго! У меня всего две недели между моими двумя сезонами», — заявила артистка.

Известно, что ранее Волочкова уже была пациенткой медицинского учреждения в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

В феврале балерина и бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о перенесенной хирургической операции. Из-за нее артистка была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях.