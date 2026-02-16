Реклама

10:44, 16 февраля 2026Культура

Волочкова призналась в перенесенной в Германии операции

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что перенесла операцию на ноге в Германии
Андрей Шеньшаков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина и бывшая артиста Большого театра Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о перенесенной хирургической операции. Ее слова передает Starhit.

Волочкова подтвердила, что действительно летала в Германию, где медики клиники в Мюльхайм-ан-дер-Руре провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Слухи об иных тяжелых заболеваниях артистка опровергла.

«Я дома. Вы уже там слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, я сделала операцию, это моя плата за успех. Хожу на костылях, на них прилетела из Германии, потому что там самые лучшие врачи», — заявила Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу без ее ведома. По словам Волочковой, ей предложили хороший гонорар за участие в реалити «Звезды под капельницей».

